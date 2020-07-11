В Украине решили упразднить некоторые виды пенсий из-за нехватки средств в бюджете

Как передает Politeka.net, при таком катастрофическом дефиците денег Пенсионный фонд просто не сможет обеспечить полноценные выплаты всем украинским пенсионерам. Поэтому в структуре собираются сократить количество граждан, которые смогут уйти на пенсию досрочно.

Как сообщили в ПФУ, такое нововведение появится вместе с запуском пенсионной реформы в январе 2021 года. Первым делом чиновники намерены уменьшить количество льготных пенсий, которые выплачивают после досрочного выхода. С нового года планируют больше не выплачивать деньги за выслугу лет - лишь немногим оставят такие надбавки. Дело в том, что упомянутые категории снабжают только за счет государственного бюджета.

Украинские власти видят выход в накопительной пенсии, но и она не спасет женщин от еще одного нововведения - повышения пенсионного возраста и стажа. Так с 2021 года для выхода на пенсию гражданам потребуется не менее 28 трудовых лет. С каждым последующим годом требования будут повышаться, пока в 2028 году не составят 35 лет стажа.

Тем временем, пенсии потихоньку ростут вместе с прожиточным минимумом. Так с 1 июля 2020 года минимальные пенсионные выплаты подняли на 74 гривны, сейчас они составляют 1712 гривен. Следующее повышение Пенсионный фонд обещает провести в декабре этого года.

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