Скандальна російська політик і шоумен Ксенія Собчак влаштувала дикі ігрища під час відпочинку на морі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram її чоловіка Костянтина Богомолова в Instagram.

«Робота з артистом класним режисером і класною командою в класному проєкті по класному сценарію не скасовує простого факту: зараз я працюю артистом. Це дуже важка професія, по-своєму прекрасна, я щасливий, що Федір Сергійович вірить в мене. Але одне мене гризе: я раптом відчуваю як множиться моє бажання робити селфі, від якого останнім часом я став позбавлятися», — йдеться в повідомленні.

Крім того, він також дав обіцянку Собчак, що зробить свою роботу «круто».

«Я урочисто обіцяю за час проєкту круто зробити свою роботу і при тому примудритися не стати артистом. В першу чергу я обіцяю тобі, моя Ксю!» — підкреслюється в тексті повідомлення.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Собчак в приспущеній сорочці купається на тлі моря, демонструючи неймовірну красу.

До цього повідомлялося, що російська телеведуча й політик Ксенія Собчак перенесла термінову операцію

В чоти з'явилися кадри, на яких телеведуча з'явилася з бинтами на обличчі.

"Дорогі друзі, я в лікарні. Щойно зробили операцію. Все нормально. Буває. Прорвемося", – прокоментувала вона отриману травму.

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