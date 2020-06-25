Популярная российская телеведущая и политик Ксения Собчак перенесла срочную операцию
Об это сообщает Politeka.net со ссылкой на страницу Собчак в Instagram.
В чети появились кадры, на которых телеведущая появилась с бинтами на лице.
" Дорогие друзья, я в больнице. Только что сделали операцию. Все нормально. Бывает. Прорвемся", – прокомментировала она полученную травму.
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Отмечается, что ЧП произошло, когда Собчак готовила к выходу в эфир очередной выпуск злободневного шоу "Осторожно, Собчак!" Ее гостем стал музыкант Андрей Макаревич.
"Наш выпуск выходит на день раньше – к сожалению я неудачно упала, у меня перелом носа, сотрясение и надо подлечиться. В выпуске я уже "раненый боец". Спасибо врачам, которые все эти дни ничего не "сливали" и провели сложнейшую операцию! Буду вас потом отдельно благодарить!" , – заявила 38-летняя Ксения.
"Мой муж и мама поддерживали меня все это время,я их очень люблю", - отметила Собчак.
Напомним, что в конце марта в инфекционную больницу попала 68-летняя мать Ксении Собчак – члена Совета Федерации Людмила Нарусова. Она была госпитализирована медслужбой Управления делами президента РФ.
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