Супермодель з Victoria's Secret Жизель Олівейра вразила фанатів новими фотографії

Про це передає Politeka.net, з посиланням на Instagram-сторінку знаменитості.

Красуня з яскравим макіяжем на обличчі одягла рожеву кофтинку і злегка розстебнула її на грудях, щоб блиснути ідеальними формами. Крім того, модель показала, як виглядає її домашній улюбленець – маленька собачка по кличці Бібер.

На опублікованих знімках модель тримає в одній руці букетик квітка, а в інший телефон, яким фотографує себе.

«Привіт від Бібера і мене 💐», - підписала фотографії модель.

Користувачі мережі, як завжди, прийшли в невимовний захват і завалили дівчину масою компліментів.

«Королева», «Ти прекрасна», «У тебе гарне обличчя і чудова собака 🥰🐶💖💐», «Про моє серце! ❤️❤️❤️»,- пишуть в коментарях.

До цього ми писали, що топ-модель Victoria's Secret Жизель Олівейра показала свої природні переваги в обтягуючому вбранні.

Модель не соромиться демонструвати свою красу в різних місцях і образах. На цей раз вона сфотографувалася на терасе з мальовничим видом на квіти і дерева. Для нової фотосесії Жизель вибрала досить відверте вбрання - бежеве боді, яке тримається лише на єдиній бретельки, з-за чого одне плече повністю оголено. Образ красуні доповнила елегантна солом'яний капелюх.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра ледве спакувала свої принади в тісний топ, засвітивши зайве: «Ух ти!».

А ще Politeka писала, что Жизель Олівейра прикрасила апетитні форми пір'ям: «Солодка дівчинка».