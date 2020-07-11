Супермодель з Victoria's Secret Жизель Олівейра вразила фанатів новими фотографії
Про це передає Politeka.net, з посиланням на Instagram-сторінку знаменитості.
Красуня з яскравим макіяжем на обличчі одягла рожеву кофтинку і злегка розстебнула її на грудях, щоб блиснути ідеальними формами. Крім того, модель показала, як виглядає її домашній улюбленець – маленька собачка по кличці Бібер.
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На опублікованих знімках модель тримає в одній руці букетик квітка, а в інший телефон, яким фотографує себе.
«Привіт від Бібера і мене 💐», - підписала фотографії модель.
Користувачі мережі, як завжди, прийшли в невимовний захват і завалили дівчину масою компліментів.
«Королева», «Ти прекрасна», «У тебе гарне обличчя і чудова собака 🥰🐶💖💐», «Про моє серце! ❤️❤️❤️»,- пишуть в коментарях.
До цього ми писали, що топ-модель Victoria's Secret Жизель Олівейра показала свої природні переваги в обтягуючому вбранні.
Модель не соромиться демонструвати свою красу в різних місцях і образах. На цей раз вона сфотографувалася на терасе з мальовничим видом на квіти і дерева. Для нової фотосесії Жизель вибрала досить відверте вбрання - бежеве боді, яке тримається лише на єдиній бретельки, з-за чого одне плече повністю оголено. Образ красуні доповнила елегантна солом'яний капелюх.
Нагадаємо, що Жизель Олівейра ледве спакувала свої принади в тісний топ, засвітивши зайве: «Ух ти!».
А ще Politeka писала, что Жизель Олівейра прикрасила апетитні форми пір'ям: «Солодка дівчинка».