Бразильская модель Жизель Оливейра, которая участвовала в показах нижнего белья известного бренда Victoria's Secret, покорила сеть новыми снимками

На своей странице в Инстаграм красотка опубликовала серию новых черно-белых фото, которые вызвали настоящее восхищение среди ее поклонников, передает Politeka.net.

В этот раз девушка попозировала в коротком топе и лосинах на фоне природы. Жизель была одета по спортивному, очевидно, что она только завершила свои тренировки, которыми она регулярно занимается, чтобы поддерживать свою фигуру всегда в отличной форме.

Меньше чем за час фотоснимки звезды собрали свыше 7 тысяч лайков. Брюнетку засыпали множеством комплиментов в комментариях.

«Самая красивая королева заслуживает поклонения», «Чертовски красиво», ««Моя любимая модель», «Огонь», ««Мои глаза не видели ни одной девушки, кроме тебя, я люблю тебя», - пишут в комментариях.

Ранее мы писали, что Жизель Оливейра позировала на фоне огромного куста с цветами. Она была одета в летнее платьице, которое обтянуло ее прелестную фигуру. Девушка подобрала волосы, что сделало снимок еще пикантнее. Кроме этого, Жизель до неприличия расставила ноги. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Напомним, что Жизель Оливейра сверкнула роскошным телом в экстра мини: «Роковая красотка».

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра без купальника показала естественную красоту на пляже: "Нереальная".

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра очаровала образом в экстремально коротких шортах: «Девушка на миллион».