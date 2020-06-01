Бразильская модель Жизель Оливейра, которая участвовала в показах бренда нижнего белья Victoria's Secret, очаровала новым образом

На своей странице в Инстаграм красотка опубликовала серию новых фото, которые вызвали настоящий фурор в сети, передает Politeka.net. На карантине модель регулярно устраивает домашние фотосессии, чтобы ежедневно радовать своих поклонников. В этот раз девушка надела джинсовые штаны с высокой посадкой и топ, под который Оливейра не стала надевать белье. Когда модель повернулась спиной к камере, она засветила часть своей груди.

Всего за 20 минут пост звезды собрал почти 5 тысяч лайков. Загорелой красотке оставили множество комплиментов в комментариях.

«Действительно красивая», «Ты лучшая и самая красивая женщина», «Ух ты!! Какой наряд», «Вау, потрясающий вид», «Вау девушка», «Ой. Она потрясающая в этом наряде», «Моя любимая модель», «Огонь», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Жизель Оливейра позировала на фоне огромного куста с цветами. Она была одета в летнее платьице, которое обтянуло ее прелестную фигуру. Девушка подобрала волосы, что сделало снимок еще пикантнее. Кроме этого, Жизель до неприличия расставила ноги. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Напомним, что Жизель Оливейра сверкнула роскошным телом в экстра мини: «Роковая красотка».

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра без купальника показала естественную красоту на пляже: "Нереальная".

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра очаровала образом в экстремально коротких шортах: «Девушка на миллион».