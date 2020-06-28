Топ-модель из Victoria's Secret Жизель Оливейра показала свои природные достоинства в обтягивающем наряде

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала пикантные кадры на своей странице в Instagram.

Модель не стесняется демонстрировать свою красоту в разных местах и образах. На этот раз она сфотографировалась на терасе с живописным видом на цветы и деревья. Для новой фотосессии Жизель выбрала весьма откровенный наряд - бежевое боди, которое держится всего на единственной бретельке, из-за чего одно плечо полностью обнажено. Образ красотки дополнила элегантная соломенная шляпа.

Жизель Оливейра сделала кадры еще более горячими благодаря своим позам. Так на одном из фото девушка задрала одну ногу вверх, показав свои бедра во всей красе. На другом же она стала на четвереньки, выставив пятую точку. Вдобавок, модель томно смотрит в камеру из-под шляпки.

Пользователи социальной сети оставили звезде Victoria's Secret много комплиментов в комментариях:

"Красивая идеальная элегантная женщина, я скучаю по тебе, моя сладкая леди"; "Это великолепно"; "Что за прекрасная женщина"; "Так мило 💕".

Ранее Жизель показала свои роскошные формы в прозрачной кофте и джинсах. Модель покрутилась в разные стороны, продемонстрировав сногсшибательное тело во всей красе.

Напомним, что Жизель Оливейра еле упаковала свои прелести в тесный топ, засветив лишнее: «Ух ты!».

А еще Politeka писала, что Жизель Оливейра украсила аппетитные формы перьями: «Сладкая девочка».