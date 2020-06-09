Бразильская модель Жизель Оливейра, которую узнали после показов Victoria's Secret, примеряла на себя образ куклы Барби

На своей странице в Инстаграм девушка поделилась свежими фото, передает Politeka.net. Красотка устроила очередную домашнюю фотосессию, примеряв на себя пушистый розовый топ. Девушка решила добавить немного гламура в свою ленту. Она накрасила глаза розовым и прикрыла свою аппетитную грудь розовыми перьями. Жизель изогнулась в привычной для себя позе, сведя с ума своих поклонников.

«Девушка Барби», - подписала фото звезда.

За пару часов ее пост собрал более 16 тысяч лайков. В комментариях красотке оставили массу приятных слов.

«Красивее каждый день», «Супер эпопея», «Ух ты!! Прекрасно!! Какая великолепная Барби!», «Отличный вид!», «Шикарная леди!», «Ты лучшая, красивая женщина», «Сладкая девочка», «Горячая», «Опасная», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Жизель Оливейра примеряла необычный костюм, под который забыла надеть белье. Красотка выбрала для фотосессии на природе джинсовые штаны с высокой посадкой и топ. Когда модель повернулась спиной к камере, она засветила часть своей груди.

Кроме этого, недавно Оливейра позировала на фоне цветущего куста в шелковом платье. Девушка выглядела очень соблазнительно.

Напомним, что Жизель Оливейра без купальника показала естественную красоту на пляже: "Нереальная".

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра пикантно выгнулась перед камерой в узком топе: "Королева".

А еще Politeka сообщала, что Жизель Оливейра без белья покорила видами в бархатном топе: "Эх, как прекрасна".