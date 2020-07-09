Популярная российская актриса Кристина Асмус после скандала с пластикой и уколами красоты решилась раскрыть свои секреты

Как передает Politeka.net, актриса опубликовала у себя в Инстаграм пост о том, что не ожидала такой реакции на ее признание об уходе за своим лицом. Свой пост красотка сопроводила необычным фото. Она сидела на лавочке в брючном костюме, широко расставив ноги.

«Ох...К моему удивлению такой космический резонанс вызвал предыдущий пост…дискуссии на всевозможных порталах. Я, конечно, ожидала процент комментариев в стиле – «ещё скажи, что голой не снималась», «на заборе тоже написано», «ещё никто не признал, что делает уколы красоты или пластику», - написала Асмус.

По ее словам, она и правда ничего не делала с лицом просто потому, что боится делать различные процедуры. Кристина пообещала на днях рассказать правду о том, как она ухаживает за своим лицом.

За час пост собрал более 45 тысяч лайков. В комментариях стали поддерживать звезду.

«Не бойся делать, хуже уже не будет!!!», «Вы прекрасно выглядите! Очень здорово, что кожа хорошая от природы», «К сожалению сейчас просто никого не удивишь, что сделал уколы или пластику, тем более в кругах шоу-бизнеса. А вот когда говорят что ничего не делают, то конечно же все в это не верят», «Нашла парня себе Молодого, а че у Харламова деньги закончились что ли?», «Ты мой космос», - пишут люди.

Отметим, что днем раньше разразился скандал вокруг персоны актрисы. Асмус заявила, что никогда не делала пластику, уколы красоты и даже не пользуется увлажняющим кремом для лица.

Напомним, что Асмус с задранными ногами взбудоражила аппетитным фото, Харламов кусает локти: «Просто обожаю…».

Как сообщала Politeka, Асмус после скандала с разводом заговорила о пластических операциях: «Колола, резала, надувала…».

Также Politeka писала, что Асмус после развода показала свои ягодки в постели, возмутительное фото: "Гарика не хватает!".