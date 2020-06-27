Украинская модель Мила Кузнецова, которая является обладательницей 13-го размера груди и участницей конкурса Miss Universe Plus Size-2019, похвасталась громадным подарком
Так, знаменитость позирует в мини-платье возле невероятно большого плюшевого медведя, рассказав подписчикам стих. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram модели.
«Все мы в душе дети!🤪🤣🤗💚💜», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что дальше Кузнецова рассказывает стих про «Мишку косолапого». Однако ее поклонники обратили внимание на роскошный вид модели.
Дерзкий Лазарев в одних плавках показал, чем покорил Лорак: «От таких форм можно в обморок упасть»
ПриватБанк не дает перевести деньги на карту, в Приват24 проблемы: «Ваши платежи могут…»
ВНО-2020: стало известно о непредвиденном, "89% выпускников не смогли..."
Звезда «Сватов» Федор Добронравов получил убийственную весть из Киева: что теперь будет
«Еще немного и выпадут, Мила», «вау, это очень мило», «это очень счастливый медведь», «супер выглядишь», «какой мишка классный 😇Я люблю мягкие игрушки🤗», «какая же ты красивая, слов нет», - пишут ее поклонники.
До этого сообщалось, что украинская модель и участница конкурса Miss Universe Plus Size-2019 Мила Кузнецова показала, как отпраздновала день рождения
В ролике Милы Кузнецовой видно, что празднование прошло в столичном Гидропарке. Модель провела свой день в окружении подруг и друзей. Главным угощением вечеринки стал большой торт с клубникой.
А позже девушки устроили жаркие танцы на берегу Днепра.
Напомним, что украинка с 13-м размером пошалила посреди поля в одном белье.
Как сообщала Politeka, Мила Кузнецова разделась и выставила гордость в необычной позе: "Формы просто огонь".
Также Politeka писала, что Мила Кузнецова едва втиснула достоинства в необычное платье: "Ещё немного и...".