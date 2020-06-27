Украинская модель Мила Кузнецова, которая является обладательницей 13-го размера груди и участницей конкурса Miss Universe Plus Size-2019, похвасталась громадным подарком

Так, знаменитость позирует в мини-платье возле невероятно большого плюшевого медведя, рассказав подписчикам стих. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram модели.

«Все мы в душе дети!🤪🤣🤗💚💜», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что дальше Кузнецова рассказывает стих про «Мишку косолапого». Однако ее поклонники обратили внимание на роскошный вид модели.

«Еще немного и выпадут, Мила», «вау, это очень мило», «это очень счастливый медведь», «супер выглядишь», «какой мишка классный 😇Я люблю мягкие игрушки🤗», «какая же ты красивая, слов нет», - пишут ее поклонники.

До этого сообщалось, что украинская модель и участница конкурса Miss Universe Plus Size-2019 Мила Кузнецова показала, как отпраздновала день рождения

В ролике Милы Кузнецовой видно, что празднование прошло в столичном Гидропарке. Модель провела свой день в окружении подруг и друзей. Главным угощением вечеринки стал большой торт с клубникой.

А позже девушки устроили жаркие танцы на берегу Днепра.

Напомним, что украинка с 13-м размером пошалила посреди поля в одном белье.

Как сообщала Politeka, Мила Кузнецова разделась и выставила гордость в необычной позе: "Формы просто огонь".

Также Politeka писала, что Мила Кузнецова едва втиснула достоинства в необычное платье: "Ещё немного и...".