23-летняя Даша Ульянова, победительница десятого сезона проекта "Холостяк", рассказала, что уже месяц встречается с мужчиной
Так, Даша дала интервью YouTube-каналу "Олицкая", в котором откровенно призналась, что ловит кайф от новых отношений (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
"Мы познакомились в компании, как-то у нас все завязалось", - созналась Ульянова, добавив, что ухажер старше ее на 20 лет.
"Мне кайфово в этом чувстве. Я хотела хорошего отношения – я его получаю", - отметила девушка.
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Ульянова объяснила, что не чувствует никакой разницы, несмотря на то, что ее возлюбленному 43 года. По ее словам, они часто шутят, а для нее это очень важно.
"Я не чувствую разницу никакую. Я ему всегда говорю: "Я так кайфую с тобой, потому что я не чувствую ни какую-то там ментальную разницу, финансовую, возрастную. Мы на равных. Ржем постоянно, путь к моему сердцу лежит через шуточки", - призналась победительница "Холостяка".
По словам Даши, она отпустила "холостяка" Макса Михайлюка, и если он захочет вернуться, отношений не выйдет.
Напомним, Ульянова рассталась с Михайлюком практически сразу после завершения проекта. Тот признался, что у него была сексуальная связь с другой участницей, что для Даши стало шоком. Девушка тут же "отрезала" любую возможность, что они будут вместе.
Ранее мы сообщали, Ульянова часто выкладывает в своем Инстаграм откровенные фото. Одним из последних стало то, на котором она продемонстрировала стройную фигуру в топе и колготках, эффектно встав на руки.
«С такой фигурой можно смело идти за Оскаром», «Даша ухх», «класс», «супер, крутая», «невероятная красотка», — отреагировали поклонники в комментариях.
Напомним, Даша из "Холостяка" пустилась во все тяжкие после измены Макса Михайлюка: "Вторая Волочкова"
А еще Politeka писала, что в жизни пары из "Холостяка" случилось непредвиденное, Даша ошарашила деталями: "Макс признался, что..."
Также Politeka сообщала, победительница "Холостяка" Даша Ульянова без белья ошеломила дерзкой выходкой: "Будущая звезда".