Победительница теле-шоу "Холостяк-10", Даша Ульянова в очередной раз подемонстрировала гибкость тела и нарвалась на критику
Как передает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм 23-летняя гимнастка и новоиспечённая знаменитость разместила фото в шпагате.
Девушка в черных шортах и яркой футболке без стыда задрала ногу возле дерева, при этом придержав локон распущенных волос рукой. Вдали на фото виднеются проезжающие автомобили и набережная Днепра. По всей видимости, Ульянова позировала около ресторана.
«Его глазами», - лаконично гласит подпись к снимку.
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Пользователи сети разделились во мнениях. Одни написали, что такими шпагатами гимнастка вдохновляет других девушек работать над собой и стремится быть гибкой. В тоже время другие, наоборот, раскритиковали, отметив, что кроме шпагатов Ульянова еще что-то умеет делать в этой жизни. Нашлись и такие, кто сравнил девушку с известной эпатажной россиянкой Анастасией Волочковой.
«Такими шикарными шпагат вы вдохновляете не сдаваться и работать над собой ❤️❤️», «Красивая», «Лучшая», «Это у*бище что то другое может делать ? Ужас ведёт себя как ш*лава», «Уже прям как Волочкова», «В Волочкову превращается»- пишут люди.
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