Відома російська актриса Евеліна Бльоданс показала сміливий образ і розповіла про ліжка

На фото красуня позувала в сукні з величезним декольте, зате без білизни. Евеліна посміхалася на камеру і взялася за волосся руками. Бльоданс лежала на ліжку, демонструючи спокусливі вигини перед фотографом, завдяки чому кадр вийшов досить сміливим і спокусливим. Красуня розповіла, що любить велике розкішне ліжко. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Нудота.... так , Евелін? Аж виламує вже від нудьготи...", "Життя людині дано один раз. І прожити його треба в Сочі!", "Розкішна, шикарна жінка!!!", "Спасибі за іграшку, моя лялечка її полюбила", "Королівське ліжко, а там прекрасна принцеса", "дивитися одне задоволення".

Повідомлялося, що популярна російська актриса Евеліна Бльоданс похвалилася спокусливою фігурою в незвичайному вбранні.

Бледанс поділилася кадрами свого відпочинку в санаторії в Сочі. На кадрах відображено, як вона бігає біля фонтану.

Варто відзначити, що вбрання не тільки з глибоким декольте, але через особливості крою, оголює ногу моделі ледь не до пояса.

Артистка написала, що на кадрах – фонтан бажань.

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