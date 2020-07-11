Відома російська актриса Евеліна Бльоданс показала сміливий образ і розповіла про ліжка
На фото красуня позувала в сукні з величезним декольте, зате без білизни. Евеліна посміхалася на камеру і взялася за волосся руками. Бльоданс лежала на ліжку, демонструючи спокусливі вигини перед фотографом, завдяки чому кадр вийшов досить сміливим і спокусливим. Красуня розповіла, що любить велике розкішне ліжко. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:
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"Нудота.... так , Евелін? Аж виламує вже від нудьготи...", "Життя людині дано один раз. І прожити його треба в Сочі!", "Розкішна, шикарна жінка!!!", "Спасибі за іграшку, моя лялечка її полюбила", "Королівське ліжко, а там прекрасна принцеса", "дивитися одне задоволення".
Повідомлялося, що популярна російська актриса Евеліна Бльоданс похвалилася спокусливою фігурою в незвичайному вбранні.
Бледанс поділилася кадрами свого відпочинку в санаторії в Сочі. На кадрах відображено, як вона бігає біля фонтану.
Варто відзначити, що вбрання не тільки з глибоким декольте, але через особливості крою, оголює ногу моделі ледь не до пояса.
Артистка написала, що на кадрах – фонтан бажань.
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