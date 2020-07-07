Популярная российская актриса Эвелина Бледанс похвасталась невероятной фигурой во время отдыха на море

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«У синего - синего моря сидела синяя-синяя дева. Отдай мое сердце!»— говорится в подписи.

Уточним, что на снимке Бледанс позирует в миниатюрном купальнике, который максимально подчеркивает ее внушительные формы. А поскольку знаменитость позировала полубоком, в кадр попала ее главная гордость — идеальные ноги.

«Какая же вы позитивная! Просто заряжаете оптимизмом», «Эвелина, могу показать сказочные места», «восхитительная», «фигура просто огонь», «Боже ну что за шикарная женщина», «русалочка», — пишут ее поклонники.

До этого Бледанс хвасталась фигурой в открытом купальнике во время отдыха на пляже.

Звезда решила показаться во время отдыха на пляже с волосами, которые развиваются на ветру, а также пухлыми губами. В какой-то момент знаменитость повернула камеру на море, показав невероятный вид.

Чтобы отдохнуть на побережье, актриса решила надеть яркий купальник, который благодаря своему откровенному виду подчеркивал ее внушительные формы. Сама звезда позирует на песке, волосы распущены и красиво развиваются на ветру. Сама Бледанс при этом щурится из-за солнца, улыбаясь на камеру.

Напомним, Бледанс обтянула роскошное тело тонким платьем.

А еще Politeka писала, что Бледанс без комплексов потрясла пышными формами в экстремальном декольте.

Также Politeka сообщала, что знойная Бледанс в Крыму разделась и вывалила напоказ свое великолепие.