Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер показала стройную фигуру в одном белье

Знаменитость в этот раз решила покорить видом в одном белоснежном белье. Как известно, Кайли предпочитает показывать себя только из удачных ракурсов и хватается постановочными кадрами из стильных и дорогих съемок. В этот раз звезда поделилась редким домашним фото, которое сразу же впечатлило фанатов, пишет Politeka.net.

Девушка блеснула своей фигурой в белоснежном образе, появившись перед объективом в коротеньком топе и нижнем белье такого же оттенка. При этом Волосы Кайли оставила распущенными, а на ее лице заметен макияж с акцентом ра раскосые глаза.

Главной изюминкой кадра стало то, что позировала Дженнер в ванной, за спиной которой можно заметить уютную обстановку в комнате:

«Мой новый любимый автозагар дома - из Австралии», - написала Кайли, отметив своего нового косметического фаворита.

Поклонники сразу же отреагировали:

«Мама моя», «Хороший выбор 👍», «Я съел бы тебя, ты красива в своей простоте. 😩❤️», «Хм слепит аж от таких аппетитных видов», «Я люблю вас, держите ваши руки», «En en ambiente lo que falta es mi trapito para poner echar humo esa lavadora, Dios que ricura», «какая ты крутая дамочка».

Также Кайли показала, как примерила стильное вечерное белье и дополнила свой дерзкий образ лишь панамкой в крупную клетку и светлые кроссовки от известного бренда. Стоя за подругой Кайли также соблазнительно приподняла лямки ее нижнего белье и прижалась к ней в легких объятиях.

Подруга девушки со светлыми локонами была одета в похожего дизайна белье, но с другим лифчиком. Однако девушка позировала в таких же кроссовках и той же модели панамке, что и дерзкая Кайли. Фанаты были рады таким летним и жарким кадрам знаменитости:

«Вау, мои глаза благословлены двумя малышками», «🔥 малышки шалят на улице, просто искусительницы», «девочки, просто красавицы», «и я хочу к вам😢», «Как ангел и демон, сводят с ума прямо», «Кошечки на отдыхе прям😻», «я единственный, кто хотел бы быть в середине», «Эпический дуэт», «О, мой бог», «Вы знаете, как смешно вы выглядите?», «Вы увеличили булочки?».

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