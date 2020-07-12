Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер сумела завоевать огромную популярность во всем мире

Некоторые пользователи сети в знак любви создали фан-странички, посвященные красотке, пишет Politeka.net.

Так, недавно в одной из таких групп появилось архивное фото. Снимок был хорошенько обработан с помощью фоторедактора. Красотка позировала сидя.

Прелести Дженнер прикрыл блестящий купальник, который не особо справлялся со своей работой, грудь немного вылезла из-под него, но это прибавляло снимку особой пикантности.

Также на Кайли были гетры под цвет лифчика. Все это сияло и выглядело очень завораживающе.

Модель надела красный прозрачный плащ, под ним виднелась упругая пятая точка.

Дженнер распустила волнистые волосы и смотрела в камеру. Ее макияж был с акцентом на пухлые губы.

"Madre Mía - летняя коллекция 2018 года - я не могу дождаться, когда откроется коллекция этого года! @kyliejenner @kyliecosmetics", - написали авторы поста.

За 15 часов пост собрал более 1000 лайков и много комментариев. Пользователи сети признались, что тоже хотят поскорее получить коллекцию от Кайли, а также восхитились ее красотой.

"Спустилась с небес", - написал один из поклонников.

Напомним, Кайли Дженнер была в оранжевом бикини. Лифчик скрыл все, что мог, оставив место для воображения. Большие прелести едва не вырывались из него.

Ранее сообщалось, что фанаты опубликовали совместное фото сестер Кайли Дженнер и Хлои Кардашьян. Последняя предстала в блестящем жакете, под который ничего не надела, а Кайли позировала рядом в сверкающем платье из пайеток.

Напомним, белокурая Кайли Дженнер показала свою сладость, запрыгнув на стол в бесстыжем мини

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