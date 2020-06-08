Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер показала, как веселится с горячей подружкой в бассейне

Знаменитость не стесняется своего образа жизни, любит развлекаться на вечеринках и часто поражает аудиторию кадрами из отдыха, которые выкладывает на своей странице в социальной сети Инстаграм. В этот раз Кайли показала снимок, на котором в модном купальнике повеселилась с близкой подругой прямо в бассейне, пишет Politeka.net.

Так, на новом кадре девушка едва ли не прижимается лицом к пышной груди подружки-блондинки и при этом без стыда хвастается аппетитной пятой точкой. Выставив напоказ свои формы, Кайли впечатлила фанатов фигурой в ярко-розовом бикини:

«Это день рождения, это день рождения плохой девочки, ты на первом месте 🥇 💗💗💯💯🎉🎉», - написала под снимком Кайли.

При этом поклонники тут же восхитились жарким видом девушек:

«Хотел бы я встретиться с тобой, Кайли, твой 🍑🍑🔥просто огонь», «Люблю тебя», «Но вы, дамы, просто великолепно выглядите», «шикарные дамочки», «у меня все вместе, Ommmmmmmm😋😋😋😋😋», «Черт, эта блондинка горячая».

До этого девушка блеснула своей фигурой в белоснежном образе, появившись перед объективом в коротеньком топе и нижнем белье такого же оттенка. При этом Волосы Кайли оставила распущенными, а на ее лице заметен макияж с акцентом ра раскосые глаза.

Главной изюминкой кадра стало то, что позировала Дженнер в ванной, за спиной которой можно заметить уютную обстановку в комнате:

«Мой новый любимый автозагар дома - из Австралии», - написала Кайли, отметив своего нового косметического фаворита.

Поклонники сразу же отреагировали:

«Мама моя», «Хороший выбор 👍», «Я съел бы тебя, ты красива в своей простоте. 😩❤️», «Хм слепит аж от таких аппетитных видов», «Я люблю вас, держите ваши руки», «En en ambiente lo que falta es mi trapito para poner echar humo esa lavadora, Dios que ricura», «какая ты крутая дамочка».

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