Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер предстала в соблазнительном виде

Звезда покорила сердца миллионов людей, пишет Politeka.net. Некоторые фанаты решили создать Инстаграм-страницы, посвященные кумиру. Так, в одной из таких групп появилось горячее, архивное фото модели.

На снимке Кайли позирует на столе в облегающем платье. Наряд был коротким и позволил полюбоваться стройными ножками Дженнер. Кроме того, платье, было немного прозрачным, из-за чего невооруженным взглядом был заметен яркий лифчик красотки.

В руках Кайли держала торт с цифрой "21". На другом снимке она решила откусить пирожное и получает явное наслаждение.

Стоит отметить, что Кайли родилась 10 августа 1997 года, и на данный момент ей 22 года.

За 14 часов пост собрал более 60 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали массу комплиментов красотке. Люди восхищались формами и дерзостью модели, ведь она запрыгнула на стол в мини, а это весьма "бесстыжий" поступок.

Напомним, Кайли Дженнер решила покорить видом в одном белоснежном белье. Модель блеснула своей фигурой, появившись перед объективом в коротеньком топе и нижнем белье такого же оттенка. При этом волосы звезда оставила распущенными.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер надела наряд, который обтянул ее тонкую талию и большой бюст. Также нельзя оторваться от округлых бедер звезды.

Образ красотки завершили различные аксессуары.

Напомним, Кайли Дженнер поразвлекалась с подругой. При этом модель восхитила видом без макияжа. Отметим, модель предстала в кислотно-желтом купальнике.

Напомним, Кайли Дженнер показала свои самые горячие образы

А еще Politeka писала, что сочная Кайли Дженнер впихнула пышные формы в тесную футболку

Также Politeka сообщала, что пышнотелая Кайли Дженнер взбудоражила видом в провокационном наряде