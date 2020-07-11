Зірка шоу "Холостяк 10" Дар'я Ульянова показала сміливий образ і розповіла про свою суботу

На фото Ульянова позувала в коротких шортах і футболці, а образ дополила кросівками. Даша стояла на лавочці, демонструючи свої довгі ноги. Волосся красуня залишила розпущеним, а однією рукою взялася за ногу вище коліна. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Суботня трапеза або як же я чекала вихідних 🤤 рука красива, я знаю", - написала співачка.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Там же люди сидять, а ви ногами", "Які ж ноги", "Вау, Даша красуня", "Охх красуня Дашуха!", "Нарешті-то красива", "Даша, ти в цьому ресторані всі страви продегустували!?)) Просто дуже багато локацій з цього ресторану)))", "Місце, дерева красиві але ти ще краще".

Раніше ми повідомляли, що 23-річна Даша Ульянова, переможниця десятого сезону проекту "Холостяк", заінтригували публіку новим романом з чоловіком вдвічі старше її.

Дівчина опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому продемонструвала апетитну фігуру в зухвалих шкіряних шортиках і чорному топі з "пухнастим" верхи.

Повідомлялося, що найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком - і переможниця проекту Даша Ульянова показала жаркий кадр з Іспанії.

Цього разу під теплим кадром в напівпрозорому мереживній вбранні, в якому була на фіналі шоу в Іспанії, Даша вирішила розповісти, якою була в дитинстві і чим цікавилася.

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А ще Politeka повідомляла, що переможниця «Холостяка» Даша Ульянова в декольте зігнулась і блиснула принадами



