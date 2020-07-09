Победительница шоу «Холостяк» Даша Ульянова похвасталась роскошной фигурой в наряде с декольте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Мое дебютное фото с декольте», — говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Ульянова позирует в наряде с элегантным декольте, изогнувшись до неприличия. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Невероятная девушка», «надеюсь, не последнее. Какие красивые глаза», «Была же меньше. Откуда?», «Детка ты космос, слов нет», «это огонь», «Бомбическая», «Какая же ты кайфовая», «Очень классная», — пишут они.

Как сообщалось ранее, победительница шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова поделилась своими мыслями по поводу мужчин.

Свежий пост девушка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Она сопроводила пост ярким снимком, на котором предстала в необычном платье в перья. Красотка была при полном параде: с вечерним макияжем, укладкой и в хорошем настроении.

«Внимание и забота со стороны мужчины очень важны для каждой девушки. И даже если вы можете позаботиться о себе самостоятельно, не нужно быть такой сильной и независимой во всем», - заявила Даша.

Напомним, что Даша Ульянова показала топ жарких поз в прозрачных лосинах: "Волочковой и не снилось".

Как сообщала Politeka, Даша из "Холостяка" взбудоражила кадрами из прошлого: "Вот это изменения!".

Также Politeka писала, что звезда «Холостяка» Даша Ульянова в купальнике задрала ноги к небу: «Так и хочется…».