Победительница 10-го сезона шоу "Холостяк" Дарья Ульянова продемонстрировала поразительную гибкость

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала новую фотографию на своей странице в Instagram.

На снимке Даша Ульянова позирует в очень сложной позе: стоя на руках она изогнула спину и стала одной ногой в "мостик", а другую отвела далеко в сторону в шпагате. При этом волосы красотки касаются пола, а упругие места так и выпирают. Она выглядит очень грациозно и кажется, будто сейчас продолжит двигаться и плавным движением станет на обе ноги.

Отдельного внимания заслуживает внешний вид Даши. Для таких экстремальных упражнений она надела обтягивающие лосины, которые подчеркивают ее стройные ноги и пятую точку. Кроме того, на девушке можно заметить полупрозрачный черный топ в сеточку, под которым мелькая бюстгальтер.

Звезда "Холостяка" пишет, что со следующего понедельника начинает собственный проект "Шпагат за 30 дней". Во время этого бесплатного "марафона" она обещает помогать всем желающим получить хорогую растяжку, показывая полезные упражнения и давая задания.

Пользователи социальной сети прокомментировали как спортивную форму, так и предложение девушки:

Всегда считала, что гибкость для девушки-это огонь👍👍😊😊; "Ой, как красиво🔥🔥🔥🔥"; "Это же мечта, у такой красотки поучиться ) шпагат- моя мечта. Не знаю, как с моими кг получиться🤣, но очень хочу. Потому что это круто, сексуально да и поднимет самооценку любой девушке!!! Даша, Я с тобой✊😘"; "Очень жду марафон, люблю тебя очень ❤️❤️❤️".

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