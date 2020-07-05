Самая горячая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком и победительница проекта Даша Ульянова поразила видом до пластики и изменений внешности

Сейчас девушка активно занимается подготовкой к проведению марафона, хвастается кадрами из отдыха и учится привлекать внимание аудитории историями из детства. При этом девушка не боится раскрывать тайны прошлого, показывать себя до похудения или еще до того, как сделала пластику. В этот раз Даша показала в разделе Стори милый кадр из детства.

Тогда стройная девочка уже начала заниматься гимнастикой и покорять яркими фото. Специально для этого в Инстаграм Даша также рассказала о детстве.

«В детстве мы делаем много веселых и обезбашенных поступков 😅 Кто-то тащит всех бездомных животных домой, кто-то строит целый день величественные песочные замки, кто-то выходит на улицу в туфлях мамы... А вы помните, как мы могли сидеть в море просто до посинения, часами не вылазили на сушу 😂

Дети всегда искренние, иногда отчаянные и порой очень смелые. Их эмоции неподдельны, ребёнок не будет изображать из себя того, кем не является, не будет насильно общаться с неприятными людьми и заставлять себя делать то, к чему не лежит душа», - написала Даша днем ранее.

Отметим, на Instagram фан-странице "Холостяка" появилась публикация, на которой видно, как раньше выглядела бывшая возлюбленная Макса.

При этом в одном из своиз интервью Даша рассказала о своих увеличенных губах. По ее словам, несмотря на все комментарии, иногда даже очень агрессивные, ей нравятся свои губы.

«Это факт. Давно хотела, чтобы они были пухлыми. Но училась в театральном университете, а там экспериментировать было запрещено. Через неделю после выпускного я изменила свою внешность. После первой процедуры все оценили результат. Даже папе понравилось. Потом мне хотелось сделать губы немного пухлыми», - рассказала Даша.

Как оказалось, еще совсем недавно - до пластики и похудения - Даша выглядела совсем по-другому. Даша весила целых 67 килограмм и заметила, что не нравится себе лишь после неудачного фото.

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