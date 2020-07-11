Звезда шоу "Холостяк 10" Дарья Ульянова показала смелый образ и рассказала про свою субботу

На фото Ульянова позировала в коротких шортах и футболке, а образ дополила кроссовками. Даша стояла на лавочке, демонстрируя свои длинные ноги. Волосы красавица оставила распущенными, а одной рукой взялась за ногу выше колена. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Субботняя трапеза или как же я ждала выходных 🤤 рука красивая, я знаю", - написала красотка.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Там же люди сидят, а вы ногами", "Какие же ноги", "Вау, Даша красотка", "Охх красотка Дашуха!", "Наконец-то красивая", "Даша, ты в этом ресторане все блюда продегустировала!?)) Просто очень много локаций с этого ресторана)))", "Место, деревья красивые но ты ещё лучше".

Ранее мы сообщали, что 23-летняя Даша Ульянова, победительница десятого сезона проекта "Холостяк", заинтриговала публику новым романом с мужчиной вдвое старше ее.

Девушка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором продемонстрировала аппетитную фигуру в дерзких кожаных шортиках и черном топе с "пушистым" верхом.

Сообщалось, что самая горячая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком - и победительница проекта Даша Ульянова показала жаркий кадр из Испании.

В этот раз под теплым кадром в полупрозрачном кружевном наряде, в котором была на финале шоу в Испании, Даша решила рассказать, какой была в детстве и чем интересовалась.

Напомним, звезда «Холостяка» задрала ногу и показала сочные места в экстремальной позе

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