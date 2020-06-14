39-летняя немецко-турецкая актриса Нур Феттахоглу, которую любят за роль в сериале "Великолепный век", удивила идеальной фигурой
У себя в сториз в сети Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором вместе с детьми бежит в воду, передает Politeka.net. Актриса была одета в бикини черно цвета и соломенную шляпу. Она держала детей за руки и смеялась.
Стоит отметить, что на фото Феттахоглу засветила лишнее – плоский животик, упругую пятую точку и тонкую талию. На свой возраст актриса находится в превосходной физической форме.
Ранее мы писали, что актриса поделилась снимком, на котором позировала в лучах заходящего солнца на берегу реки. Она была одета в бикини и желтую длинную юбку из очень тонкой ткани. Феттахоглу подняла руки вверх, ухватившись за распущенные волосы.
Украинцев могут оставить без пенсий, выплат и субсидии, закон уже в Раде: раскрыт опасный нюанс
Украинцы получат ежемесячную прибавку к пенсии, но повезет не всем: кто останется без денег
Украинские пенсионеры внезапно получили деньги, срочное заявление: "более трех миллиардов..."
Доллар и евро ушли в отрыв, НБУ удивил новым курсом валют: что ждет гривну
Кроме этого, недавно актриса поделилась фото в белом купальнике с дочкой на руках. Судя по фото Нур, она очень много времени проводит на пляже.
Напомним, что в «Великолепном веке» Нур исполнила роль главной наложницы султана Сулеймана. Несмотря на то, что по роли актриса была соперницей всеобщей любимицы Роксоланы, в жизни актрису очень любят.
Кстати, в сериале у Нур были темные волосы, а в жизни она отдает предпочтение рыжему цвету волос.
Напомним, что Нур Феттахоглу распахнула пальто, засветив упругое тело в кружеве: султан не устоял бы.
Как сообщала Politeka, Нур Феттахоглу застукали с маленьким «ребенком»: «Вот это да!».
Также Politeka писала, что звезда "Великолепного века" эффектно блеснула бюстом, расстегнув рубашку: "Настоящая Роксолана".