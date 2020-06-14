Как же хорошо она выглядит

39-летняя немецко-турецкая актриса Нур Феттахоглу, которую любят за роль в сериале "Великолепный век", удивила идеальной фигурой

У себя в сториз в сети Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором вместе с детьми бежит в воду, передает Politeka.net. Актриса была одета в бикини черно цвета и соломенную шляпу. Она держала детей за руки и смеялась.

Стоит отметить, что на фото Феттахоглу засветила лишнее – плоский животик, упругую пятую точку и тонкую талию. На свой возраст актриса находится в превосходной физической форме.

Ранее мы писали, что актриса поделилась снимком, на котором позировала в лучах заходящего солнца на берегу реки. Она была одета в бикини и желтую длинную юбку из очень тонкой ткани. Феттахоглу подняла руки вверх, ухватившись за распущенные волосы.

Кроме этого, недавно актриса поделилась фото в белом купальнике с дочкой на руках. Судя по фото Нур, она очень много времени проводит на пляже.

Напомним, что в «Великолепном веке» Нур исполнила роль главной наложницы султана Сулеймана. Несмотря на то, что по роли актриса была соперницей всеобщей любимицы Роксоланы, в жизни актрису очень любят.

Кстати, в сериале у Нур были темные волосы, а в жизни она отдает предпочтение рыжему цвету волос.

Напомним, что Нур Феттахоглу распахнула пальто, засветив упругое тело в кружеве: султан не устоял бы.

Как сообщала Politeka, Нур Феттахоглу застукали с маленьким «ребенком»: «Вот это да!».

Также Politeka писала, что звезда "Великолепного века" эффектно блеснула бюстом, расстегнув рубашку: "Настоящая Роксолана".