39-летняя немецко-турецкая актриса Нур Феттахоглу, прославившаяся ролью в сериале "Великолепный век", потрясла домашним кадром

Как передает Politeka.net, красотка Махидевран (имя ее персонажа в упомянутом сериале) опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала вместе с шестилетней дочерью Элисой Гюзин.

Нур показала себя без макияжа, с собранными кверху волосами и в кремовой майке. Актриса немного "спряталась" за дочкой, которая стояла на переднем плане с молочным напитком. Примечательно, что у малышки, которая, видимо, только что отпила со стакана, образовались милые "усики".

"Помимо ненужных деталей...", - подписала фото звезда, мило улыбнувшись на фото.

Пользователи не устояли перед таким теплым и уютным кадром, кинувшись комментировать.

"прекрасна 😻"

"Ты такая красивая💞"

"Шампанское рулит, красотки емае 💐"

"Нур! Ты такая милая"

"Нур Феттахоглу - лучшая актриса! Я так тебя люблю! Ты такая красивая ❤️❤️❤️"

"Пусть тебе снятся самые яркие сны, спокойной ночи, Нур 🧡"

"Милый ребенок🥰"

"Какие усики..."

Ранее мы сообщали, Феттахоглу взбудоражила солнечным кадром в "сториз", на котором позировала на закате на берегу реки. Актриса предстала в темном бикини и желтой длинной юбке из очень тонкой ткани - так, что просвечиваются все ее соблазнительные изгибы.

Нур подняла руки вверх, ухватившись за распущенные волосы. Невозможно не обратить внимание на ее плоский животик, нежные линии которого так и манят взглянуть еще раз - "Хюррем лопнет от зависти".

Напомним, роль Махидевран Султан (первой жены правителя) - в сериале "Великолепный век" принесла Феттахоглу небывалую славу - в частности, фотография Нур появилась на обложке журнала «Elele».

Напомним, что Нур Феттахоглу восхитила семейным фото с красавицей дочкой: глаз не оторвать.

Как сообщала Politeka, Нур Феттахоглу расстегнула плащ и показала, что под ним прячет.

Также Politeka писала, что Нур Феттахоглу в белом купальнике покорила подтянутыми формами: "Затмила бы даже Хюррем".