39-летняя немецко-турецкая актриса Нур Феттахоглу, прославившаяся ролью в сериале "Великолепный век", потрясла домашним кадром
Как передает Politeka.net, красотка Махидевран (имя ее персонажа в упомянутом сериале) опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала вместе с шестилетней дочерью Элисой Гюзин.
Нур показала себя без макияжа, с собранными кверху волосами и в кремовой майке. Актриса немного "спряталась" за дочкой, которая стояла на переднем плане с молочным напитком. Примечательно, что у малышки, которая, видимо, только что отпила со стакана, образовались милые "усики".
"Помимо ненужных деталей...", - подписала фото звезда, мило улыбнувшись на фото.
Пользователи не устояли перед таким теплым и уютным кадром, кинувшись комментировать.
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"прекрасна 😻"
"Ты такая красивая💞"
"Шампанское рулит, красотки емае 💐"
"Нур! Ты такая милая"
"Нур Феттахоглу - лучшая актриса! Я так тебя люблю! Ты такая красивая ❤️❤️❤️"
"Пусть тебе снятся самые яркие сны, спокойной ночи, Нур 🧡"
"Милый ребенок🥰"
"Какие усики..."
Ранее мы сообщали, Феттахоглу взбудоражила солнечным кадром в "сториз", на котором позировала на закате на берегу реки. Актриса предстала в темном бикини и желтой длинной юбке из очень тонкой ткани - так, что просвечиваются все ее соблазнительные изгибы.
Нур подняла руки вверх, ухватившись за распущенные волосы. Невозможно не обратить внимание на ее плоский животик, нежные линии которого так и манят взглянуть еще раз - "Хюррем лопнет от зависти".
Напомним, роль Махидевран Султан (первой жены правителя) - в сериале "Великолепный век" принесла Феттахоглу небывалую славу - в частности, фотография Нур появилась на обложке журнала «Elele».
Напомним, что Нур Феттахоглу восхитила семейным фото с красавицей дочкой: глаз не оторвать.
Как сообщала Politeka, Нур Феттахоглу расстегнула плащ и показала, что под ним прячет.
Также Politeka писала, что Нур Феттахоглу в белом купальнике покорила подтянутыми формами: "Затмила бы даже Хюррем".