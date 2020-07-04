39-летняя немецко-турецкая актриса Нур Феттахоглу, ставшая мегапопулярной после съемок в сериале «Великолепный век», похвасталась идеальной фигурой

На своей странице в Инстаграм красотка опубликовала видео, сделанное, вероятнее всего, на берегу моря, передает Politeka.net.

На кадрах она позирует в широкополой шляпе с распущенными волосами и сдельном черном купальнике ассиметричного кроя.

В режиме замедленной съемки актриса поворачивает голову, и ее волосы развеваются на ветру. Не может не вызывать восхищения и тонкая талия звезды, а также отсутствие любых признаков целлюлита на бедрах или дряблости кожи.

«В чем твоя правда? Твоя сущность, твое слово?? Пусть ветер дует на лицо, солнце касается твоей кожи. На встречные звуки пытливого ума!! Послушай ... услышь сердце, которое ты закрыл ... вспомни правду…», – говорится в подписи к видео.

Ранее мы рассказывали, что красотка Махидевран (имя ее героини в упомянутом выше сериале) опубликовала фото, на котором предстала вместе с шестилетней дочерью Элисой Гюзин.

Нур показала себя без макияжа, с собранными кверху волосами и в кремовой майке. Актриса немного «спряталась» за дочкой, которая стояла на переднем плане с молочным напитком. Примечательно, что у малышки, которая, видимо, только что отпила со стакана, образовались милые «усики».

«Помимо ненужных деталей...», - подписала фото звезда, мило улыбнувшись на фото.

Напомним, что Нур Феттахоглу восхитила семейным фото с красавицей дочкой: глаз не оторвать.

Как сообщала Politeka, Нур Феттахоглу расстегнула плащ и показала, что под ним прячет.

Также Politeka писала, что Нур Феттахоглу в белом купальнике покорила подтянутыми формами: "Затмила бы даже Хюррем".