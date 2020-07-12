Американська супермодель Ебігейл Ретчфорд виставила великі форми
Красуня завоювала велику популярність, про що свідчать численні фан-групи в Instagram, повідомляє Politeka.net. Так, на одній із сторінок з'явилося фото, на якому красуня постала в купальнику.
Модель натягнула на великі груди маленьке бікіні на тонких бретельках. Тканина облягла великі принади, а тонкі лямки були короткими, через що груди трохи підстрибнули вгору.
На шиї зірки були золоті ланцюжки з блискучими кулончиками.
"Солодка брюнетка" заплела дві косички, які поклала на груди. Невинний погляд і пухкі губи - притягують погляд своєю красою.
Погода різко зіпсується, спека і дощі зі шквалами розірвуть Україну: які області зачепить
Українці масово позбуваються готівки, в НБУ пояснили причину: "87 зі 100 грошових операцій..."
Нова компенсація для українців, рішення прийнято: "П'ять тисяч гривень отримає той, хто..."
Роздягнена зірка "Євробачення" Кончіта Вурс показала себе після зміни зовнішності: "Мій ідеал"
"@abigailratchford - фігура богині Афродіти, богині кохання і краси ❤️❤️❤️❤️❤️", - написали автори посту.
За годину пост зібрав всього 30 лайків, але це і зрозуміло, адже сторіночка тільки набирає популярність.
Нагадаємо, Ебі Ретчфорд підкреслила пишні груди чорним ліфчиком, який стиснув принади разом і, здавалося, їм дуже тісно. Принади підстрибнули вище в такій білизні, а тонкі бретельки виглядали ще пікантніше.
Посередині грудей на тканині був маленький бантик, що надавало ще більшого акценту.
Раніше повідомлялося, що Ебі Ретчфорд постала в чорній мереживній білизні з лямками, що виділили об'ємні груди. Тонка тканина обплела великі розміри моделі, закріпившись вгорі. Бретелька натягнулася на плечі під вагою великих принад.
Нагадаємо також, що Ебі Ретчфорд з'явилася в кадрі в білій мереживній білизні на тонких бретелях, поверх якого наділа прозору накидку з пір'ям.
Нагадаємо, гаряча Ебі Ретчфорд заворожила великими розмірами в тонкому мереживі
Як Politeka писала, що соковита Ебі Ретчфорд захопила нереальними обсягами в крихітному бікіні
Також Politeka писала, що апетитна Ебі Ретчфорд без одягу полежала в шовку, засвітивши найсмачніші місця