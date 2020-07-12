Американська супермодель Ебігейл Ретчфорд виставила великі форми

Красуня завоювала велику популярність, про що свідчать численні фан-групи в Instagram, повідомляє Politeka.net. Так, на одній із сторінок з'явилося фото, на якому красуня постала в купальнику.

Модель натягнула на великі груди маленьке бікіні на тонких бретельках. Тканина облягла великі принади, а тонкі лямки були короткими, через що груди трохи підстрибнули вгору.

На шиї зірки були золоті ланцюжки з блискучими кулончиками.

"Солодка брюнетка" заплела дві косички, які поклала на груди. Невинний погляд і пухкі губи - притягують погляд своєю красою.

"@abigailratchford - фігура богині Афродіти, богині кохання і краси ❤️❤️❤️❤️❤️", - написали автори посту.

За годину пост зібрав всього 30 лайків, але це і зрозуміло, адже сторіночка тільки набирає популярність.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд підкреслила пишні груди чорним ліфчиком, який стиснув принади разом і, здавалося, їм дуже тісно. Принади підстрибнули вище в такій білизні, а тонкі бретельки виглядали ще пікантніше.

Посередині грудей на тканині був маленький бантик, що надавало ще більшого акценту.

Раніше повідомлялося, що Ебі Ретчфорд постала в чорній мереживній білизні з лямками, що виділили об'ємні груди. Тонка тканина обплела великі розміри моделі, закріпившись вгорі. Бретелька натягнулася на плечі під вагою великих принад.

Нагадаємо також, що Ебі Ретчфорд з'явилася в кадрі в білій мереживній білизні на тонких бретелях, поверх якого наділа прозору накидку з пір'ям.

Нагадаємо, гаряча Ебі Ретчфорд заворожила великими розмірами в тонкому мереживі

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