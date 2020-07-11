Відома російська телеведуча Ольга Бузова показала сміливий образ і розповіла про своє життя
На фото Ольга позувала в червоному купальнику в горошок, який виявився досить маленьким. Образ красуня доповнила стильними окулярами, а зібрала волосся в хвіст. Бузова стояла біля басейну і для того, щоб фото вийшло більш пікантним, потягнула за мотузочку купальника. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Запишіть на сторінках свого серця, що кожен день є найкращим у році, я люблю тебе, життя", - написала Бузова.
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Фанати поставили понад 150 тисяч лайків і написали безліч коментарів:
"Кожен день кращий!", "Нереальна", "Світом править любов", "Оля красуня! Незвичайна, яскрава! Промінчик сонця", "гарного відпочинку", "занадто прекрасна для цього світу", "Чому так часто пропадаєш?","Ось це фігура!".
Нагадаємо, російська співачка і телеведуча Ольга Бузова показала фігуру у всій красі.
В одному з останніх постів зірка представила спекотне фото в блакитному топі на блискавці. Судячи з випираючим ознаками, Бузова забула одягнути білизну і при цьому трохи розстебнула блискавку, щоб додати кадру деякої пікантності.
Довжина топіка дозволила розглянути пружний живіт зірки і її тонку талію.
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