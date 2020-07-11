Відома українська співачка MARUV показала сміливий наряд і розповіла про прем'єру

На фото красуня позує в прозорій подовженою блузці, під якою можна помітити чорне нижню білизну MARUV. Співачка спокусливо вигнулась і показувала без сорому фігуру. На фото можна легко помітити найцікавіші місця, адже груди виявилася майже відкритою. Образ артистка доповнила капелюшком. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Красуня зазначила, що починає випуск власного одягу. Дівчина заявила, що вже скоро буде нова колекція.

Фанати, включаючи Лесю Никитюк, поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Богиня", "Леді в чорному", "У вас шикарний стиль", "Пані в будівлі", "Диви, яка краля".

Раніше ми повідомляли, що українська співачка MARUV показала новий зухвалий і наряд в стилі "пані".

В цей раз Ганна вирішила похвалитися жарким кадром, зробленим у рамках останньої фотосесії в якій вона змінила імідж. Дівчина вразила образом, який складався з тонкої сіточки, чорного ліфчика з еко-тканини, а також білизни в тому ж стилі з безліччю ремінців.

Ссообщалось, що українська співачка MARUV показала, як веселиться з дівчатами на море.

Не так давно співачка показала, як вирушила на відпочинок в Одесу і встигла погратися з друзями на море в літньому образі. В цей раз Ганна з'явилася в чорному бікіні і одягла поверх нього спокусливу сіточку.

Нагадаємо, фігуриста MARUV в наряді «пані» зігнулась до непристойності

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