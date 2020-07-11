Известная украинская певица MARUV показала смелый наряд и рассказала о премьере

На фото красотка позирует в прозрачной удлиненной блузке, под которой можно заметить черное нижнее белье MARUV. Певица соблазнительно выгнулась и показывала без стыда фигуру. На фото можно легко заметить самые интересные места, ведь грудь оказалась почти открытой. Образ артистка дополнила шляпкой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Красотка отметила, что начинает выпуск собственной одежды. Девушка заявила, что уже скоро будет новая коллекция.

Фанаты, включая Лесю Никитюк, поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Богиня", "Леди в черном", "У вас шикарный стиль", "Госпожа в здании", "Гля, какая краля".

Ранее мы сообщали, что украинская певица MARUV показала новый и дерзкий наряд в стиле "госпожи".

В этот раз Анна решила похвастаться жарким кадром, сделанным в рамках последней фотосессии в которой она сменила имидж. Девушка впечатлила образом, который состоял из тонкой сеточки, черного лифчика из эко-ткани, а также белья в том же стиле с множеством ремешков.

Ссообщалось, что украинская певица MARUV показала, как веселится с девушками на море.

Не так давно певица показала, как отправилась на отдых в Одессу и успела порезвиться с друзьями на море в летнем образе. В этот раз Анна предстала в черном бикини и надела поверх него соблазнительную сеточку.

Напомним, фигуристая MARUV в наряде «госпожи» изогнулась до неприличия

Также Politeka писала, что безбашенная MARUV вышла на балкон в тесном купальнике и показала слишком много

А еще Politeka сообщала, что MARUV показала в самых жарких позах, как развлекается с молодыми красотками



