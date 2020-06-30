Популярная украинская исполнительница Анна Корсун, которая выступает под псевдонимом MARUV, похвасталась новым дерзким нарядом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Кожаный ошейник на моей шее. Он оплатит мой чек чек чек», — говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке MARUV позирует в прозрачном наряде, а ее интимные места прикрывает кожаная вставка. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Какая же красотка!», «идеальная», «как же я тебя обожаю», «стильненько», «ты прикольная», «бомба-ракета», «Как же я жду когда увижу эту красоту на концерте», «изобрела сек*», - пишут они.

Как сообщалось ранее, популярная украинская исполнительница MARUV забыла про стыд и сверкнула упругими формами в тесном наряде.

Так, на опубликованных кадрах певица позирует на балконе в черном купальнике с вырезами, который оголяет ее роскошную фигуру. В какой-то момент звезда разворачивается спиной и начинает танцевать, после чего улыбается на камеру, подходит к ней и отправляет всем поклонникам воздушный поцелуй.

Уточним, что кадры MARUV никак не подписала, а ее поклонники были лишены такой возможности, поскольку кадрами знаменитость решила поделиться у себя в Stories, а не в ленте.

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео

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