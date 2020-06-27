Известная украинская певица Анна Корсун (MARUV) показала смелые образы, похваставшись отдыхом

На фото Анна позирует в черном закрытом купальнике на веревочках. Обрз звезда дополнила очками и шляпой. Красотка на первом снимке стала на коленки на кровати, соблазнительно выгнувшись для фото. На втором кадре Корсун уже держалась за свою талию, демонстрируя точеную фигуру, которую не стеснялась показать. На третьем фото певица почти повторила позу из первого кадра, только поменяла положение рук. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Охлаждение", - написала Анна.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Роскошная", "Шикарная", "Классная", "Сочная", "Это горячо", "Я хочу тебя, детка".

Ранее мы сообщали, что украинская певица MARUV показала свой новый образ, в котором резвилась на пляже.

На новых фото Анна предстала в слитном купальнике с разрезами. При этом на одном из фото певица наверх надела сексапильное сетчатое платье, на другом - шелковый костюм (бежевые шорты и кофта). А дополнила такой дерзкий образ шляпа.

Сообщалось, что 28-летняя украинская певица Анна Корсун, известная как MARUV, обескуражила мегаоткровенным образом.

Горячая MARUV нанесла на тело серебристую краску и блестки, изящно изогнувшись и небрежно прикрыв "спелые персики" рукой. При этом трудно не заметить, что звезда оставила в кадре несколько пленительных штрихов.

Напомним, аппетитная MARUV в бикини бессовестно выдала все сладкие места

А еще Politeka писала, что MARUV озадачила располневшей фигурой в черном купальнике

Также Politeka сообщала, что MARUV сверкнула растяжкой перед молодой красоткой в одном лифчике



