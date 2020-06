Украинская певица MARUV показала, как проводит время на концерте в новом имидже

Не так давно певица показала, как отправилась на отдых в Одессу, отметившись на отдыхе и похваставшись яркими снимками с курортной зоны. В этот же раз девушка решила показать фотоколлаж с отчетом с ее концерта и удивить стильной подборкой образов девушек со своей команды, сообщает Politeka.

Так, Анна показала, что она тренируется даже в отпуске, развлекаться на тренировках и даже восхитила фотоколлажем с девушками. Похоже, Корсун много тренируется, чтобы удивить фанатов выступлением впервые за долгое время (из-за карантина звезда отменила свои выступления и перенесла их часть на более позднее время).

«Soundcheck 👽», - лаконично написала Анна под постом.

Фанаты ожидаемо равнодушными не остались:

«Наконец то концерты🔥, заждались😍 удачи, зажигайте❤️», «Дива», «ничего не видно😤 давай те же фотки но серией нормально залей», «Горячие штучки! 🔥❤️😍», «Шикарные!!!», «Фото каждая по отдельности лучше, чем коллаж ❤️», «Фото напоминает t.a.t.u. в 2000, Maruv рви сильнее!!!», «Блин, мне вас всех аж жаль. Лето, пора отдыха, а вы пашете в такую жару. А ну марш на пляж)», «Надо увеличительное стекло, чтобы разглядеть ваши фото 🧐», «Как горячо 😻🔥🔥🔥».

Также на своей странице в социальной сети Instagram певица решила представить сразу три фото в образе, который умилил сеть, ведь позировала Анна вместе со своей домашней любимицей - маленькой собачкой. Артистка, находясь на карантине, в последнее время крайне редко делилась новыми кадрами, поэтому фото вызвали шквал комментариев.

Анна счастливо позировала вместе с песиком на руках у кафетерия на террасе. При этом для выхода в свет она использовала мрачный наряд. Подчеркнув образ «кожанкой».

«It was so good to go outside and have lunch with a friend 🙌», - написала Анна под постом.

Вот что ответили фанаты:

«А у друга отличный фрак 😍👍🏻», «Муд: Изольда Александровна...», «Такие зайки я не могу😍😍😍», «Вы похожи 😘🤣», «Красуня💋💋💋💋», «С другом-подружкой🐾🐾🐾», «Хороша))», «Как хорошо тебе тёмненькой , нахер ты красилась только», «Изя твоя Халком стала», «Ух, какой серьёзный ⭐», «Красотка Марув ))💐💐💐».

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео

А еще Politeka писала, что MARUV в бархатном корсете показала топ лучших поз для фотосессии

Также Politeka сообщала, что горячая MARUV потрусила прелестями на камеру без белья