Популярная украинская исполнительница MARUV забыла про стыд и сверкнула упругими формами в тесном наряде

Как сообщает Politeka, соответствующие кадры знаменитость решила выбросить у себя в Instagram.

Так, на опубликованных кадрах певица позирует на балконе в черном купальнике с вырезами, который оголяет ее роскошную фигуру. В какой-то момент звезда разворачивается спиной и начинает танцевать, после чего улыбается на камеру, подходит к ней и отправляет всем поклонникам воздушный поцелуй.

Уточним, что кадры MARUV никак не подписала, а ее поклонники были лишены такой возможности, поскольку кадрами знаменитость решила поделиться у себя в Stories, а не в ленте.

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В этот раз, не так давно, певица решила показать свой небольшой отдых под Одессой. Снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram в разделе Стори. При этом не обошлось без казусов. На нескольких кадрах звезда засветила лишнее.

Как известно, Анна активно демонстрирует поклонникам детали своих постоянных тренировок и репетиций. Сейчас же, во время карантина, звезда делится лишь домашними кадрами и фото из отдыха. При этом, похоже, карантин для Анны не прошел бесследно.

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео

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