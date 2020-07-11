Модель і інстадива Альона Омович, яку в мережі називають українською Кардашьян через її видатні форми, вразила зовнішнім виглядом на тлі грозового неба

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в білому ліфчику-топі, такого ж кольору трусиках і розстебнутих мікро-шортиках, які, власне, є, швидше, аксесуаром, ніж одягом.

Альона прийняла страсну позу, задерши підборіддя і руки, сполохавши чарівними лініями декольте, плоского животика і крутих стегон. Дівчина прибрала намокле від дощу волосся, насолодившись приємною літньою прохолодою.

"Мені здається чи на цих фото якась особлива атмосфера? 💦 І по класиці 1 або 2? 🙌🏻", - підписала кадри модель.

Користувачі кинулися коментувати, не скуплячись на компліменти:

"Обидві шикарні 💗💗💗👌"

"Я б навіть сказав дві атмосфери"

"Особлива"

"Блискавки не вистачає. Хоча ні вона є. І виглядає по суперськи🔥🔥🔥🔥❤️"

"Там тільки ти особлива крихітко 🔥"

"Прямо, як перед бурею 😍😍😍"

"Атмосфера дійсно особлива, це одне з кращих ваших фото 🔥"

Раніше ми повідомляли, Омович спокусила видом в рожевому велюровому костюмчику - шортиках і жилетці, а також екстремальному топі. Для більшого ефекту дівчина зігнула ногу в коліні.

"цей ваш плюш зводить з розуму 🔥", "Вауу яка засмага", "Вся штучна, гидко дивитися", "Божественна🥰", "Де Ви таких силіконових ляльок знаходите?"; "Що з нігтями знову???? Салони ще не відкрилися чи що?", - неоднозначно коментували користувачі.

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