Відома актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95", показала спільне фото з подружкою
На фото красуні сиділи в червоних сукнях. Світлана була ближче до камери і сиділа на підвіконні, як і її подружка. Дівчата склали руки на колінах і виглядали не дуже задоволеними. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Катюша, з Днем народження", - написала Світлана.
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Фанати поставили майже 6 тисяч лайків і написали коментарі:
"Проби в серіал "Краще ніж люди"?", "Саміе улюблені", "Круті", "Дві найулюбленіші актриси! Красуні!!!", "Це точно люди?", "Шикарні".
Повідомлялося, що 37-річна російська актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95", серйозно налякала шанувальників і не тільки.
Красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, який, крім захоплення її красою викликало серйозні побоювання за здоров'я артистки.
Раніше ми писали, що російська актриса Світлана Ходченкова, яка знімалася в багатьох фільмах виробництва «Квартал 95», здивувала новим відео з колегою.
«Втекли до Арізони. Deleted scenes 4. Ми подумали зав'язати, але щось багато обурюються і хочуть ще, тому ми зліпили вам четверту серію супер міні серіалу», - підписала Ходченкова відео.
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А ще Politeka писала, що зірка фільмів "Квартал 95" спокусливо нагнулася і показала, чому гаряче кави
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