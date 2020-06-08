37-летняя российская актриса Светлана Ходченкова, звезда фильмов "Квартал 95", обескуражила опасной фотосессией

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых позировала перед фотографом с одной необычной деталью.

Так, Светлана предстала в брючном костюме светло-серого цвета, с собранными назад волосами и ярким макияжем. Девушка расположилась возле обшарпанной стены, сверкнув длинными ногами. Ходченкова вытянула руки вперед ладонями вверх - "удерживая" пламя. Из-за невозможности комментировать пользователи, к сожалению, не могут выяснить у звезды, не страшно ли ей играться с огнем, а то "слишком горячо".

Примечательно, что пока над сказочными снимками "огненной красотки" колдовал фотограф с профессиональной камерой, кто-то еще снимал весь этот процесс.

"Всегда с огоньком", - подписала фото Ходченкова.

Ранее мы сообщали, актриса блеснула стройной фигурой на соблазнительном снимке. Светлана предстала в одном лишь широком вязаном свитере, позабыв о штанах и, видимо, приличии тоже. Звезда расположилась на краешке стула, эффектно расставив длинные ноги. Босоногая и растрепанная блондинка томно посмотрела в камеру, дотронувшись рукой ко лбу.

"Фото супер!!!😍"; "Какие ноги💜🤗"; "Особенно нравятся ваши фильмы, где вы такая по характеру, как на фото 🌷"; "Класс за ноги Света😂👍"; "Давно хотел Вам сказать, Светлана. В секторе для прыжков в высоту, внешне Вы ничем не будете отличатся от действующих спортсменок... Кроме красоты, разумеется"; "Красивая фотография! Обожаю черно-белое фото!👏👏👏", - писали в комментариях.

Напомним, роскошная блондинка из фильмов "Квартал 95" показала себя без косметики