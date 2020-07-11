Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала ефектну розтяжку і розповіла про заняттях

На фото Нікітіна стояла біля стіни і показала повітряний шпагат. Красуня задерла ногу вище голови і тримала її рукою за п'ятку. Поруч можна побачити маленьку дівчинку, яка разом з Катериною демонструвала ефектний шпагат. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

У публікації Нікітіна зазначила, що зможе навчити будь-кого робити такий шпагат.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Уррра!!!!! Захоплююся тобою )", "Дві гимнасточки", "Молодець", "Нічого собі".

Повідомлялося, що актриса зі студії «Квартал 95» Катерина Нікітіна вразила сміливої витівкою в крихітному вбранні.

Уточнимо, що на кадрах Нікітіна позує в студії для танців на пілоні. Знаменитість наділу облягаючий наряд і спершу йде, хитаючись в різні боки.

Раніше ми повідомляли, що відома українська актриса Катерина Нікітіна показала чарівну розтяжку.

На кадрах Нікітіна позує в топі, чорних лосинах і кросівках. Волосся Катерина зібрала в хвіст, щоб не заважали, а сама показувала себе на спортмайданчику, де продемонструвала свої шпагати.

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