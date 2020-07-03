Актриса студии "Квартал 95" Екатерина Никитина показала пикантные кадры с поездки в Бердянск

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала серию фотографий на своей странице в Instagram.

"Море. 2020. Это было хорошо 👌🏻 Я бы сказала даже замечательно! Спасибо всем за отдых! Сегодня я иду в горы, впервые в жизни! Пообещала сама себе не выставлять ничего и не постить! Хочу взять отпуск на 3 или 4 дня, (посмотрим как долго будем ходить) от инсты! Вернусь и буду все все вам показывать и рассказывать", - пишет Екатерина.

На одном из опубликованных фото девушка лежит на пляже и пытается дотянуться языком до чипсов, рассыпанных на груди. Для этого она натянула бюстгальтер купальника до предела - все ради вкусняшки. На другом снимке Никитина в этом же купальнике подставила свое стройное тело под лучи солнца, стоя на скале. Еще один пикантный кадр удалось сделать на корабле: звезда "Квартала" вытянулась в вертикальный шпагат, в чем ей помог молодой человек.

Пользователи социальной сети прокомментировали знойные образы актрисы и оставили много комплиментов:

"Какая красивая 😍 Хорошо вам отдохнуть в горах! ❤️🔥"; "Ваууу секси =)"; "Чем дальше тем интереснее фото🔥"; "Ты огонь ❤️❤️❤️❤️❤️❤️".

Напомним, звезда "Квартал 95" взбудоражила рельефным телом на пляже, жаркое фото.

А еще Politeka писала, что звезда "Квартал 95" огорошила растяжкой и утерла нос Волочковой.

Также Politeka сообщала, что неугомонная блондинка из "Квартал 95" избавилась от одежды ради жаркого фото.