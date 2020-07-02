Известная актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала, как развлекается в Бердянске и рассказала о своей философии
На фото Никитина показывает себя в черном купальнике, который практически ничего не прикрыл. Красотка оставила волосы распущенными, а сама позировала на побережье Азовского моря. Екатерина улыбалась на камеру и демонстрировала как свой загар, так и подтянутое тело. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
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Я считаю, что все люди в этом Мире должны всегда стремится к чему-то лучшему, большему, прекрасному!
Ведь нет ничего идеального и совершенного...", - написала Никитина.
Фанаты, включая жену Кошевого, поставили более двух тысяч лайков и написали несколько комментариев:
"Умные слова цитируешь, Катюшка. Не забывай их в течение жизни. И отличного тебе лета! ", "Ты такая шоколадная", "Божественная", "Качество фото конечно так себе, но то, что накачаная видно. Амазонка-эльфийка".
Ранее мы сообщали, что известная украинская актриса Екатерина Никитина показала свои умения, пока отдыхала в Бердянске.
В этот раз на ролике красотка была в полосатых штанах и черном топе с вырезом спереди. Никитина соблазнительно прошлась перед камерой, поиграла с ногами на барном стуле, а после этого потрясла пятой точкой, пока ее снимали.
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