Известная актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала, как развлекается в Бердянске и рассказала о своей философии

На фото Никитина показывает себя в черном купальнике, который практически ничего не прикрыл. Красотка оставила волосы распущенными, а сама позировала на побережье Азовского моря. Екатерина улыбалась на камеру и демонстрировала как свой загар, так и подтянутое тело. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"«Когда человек теряет охоту к переменам, он начинает медленно умирать...». Лоран Гунель: «Бог всегда путешествует инкогнито».

Я считаю, что все люди в этом Мире должны всегда стремится к чему-то лучшему, большему, прекрасному!

Ведь нет ничего идеального и совершенного...", - написала Никитина.

Фанаты, включая жену Кошевого, поставили более двух тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Умные слова цитируешь, Катюшка. Не забывай их в течение жизни. И отличного тебе лета! ", "Ты такая шоколадная", "Божественная", "Качество фото конечно так себе, но то, что накачаная видно. Амазонка-эльфийка".

Ранее мы сообщали, что известная украинская актриса Екатерина Никитина показала свои умения, пока отдыхала в Бердянске.

В этот раз на ролике красотка была в полосатых штанах и черном топе с вырезом спереди. Никитина соблазнительно прошлась перед камерой, поиграла с ногами на барном стуле, а после этого потрясла пятой точкой, пока ее снимали.

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