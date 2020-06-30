Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала, как проводит лето в Бердянске
На фото Никитина позирует в черном миниатюрном купальнике черного цвета. Красотка волосы решила оставить распущенными, а стояла на берегу Азовского моря. Екатерина подняла одну ногу плескаясь водой и улыбаясь, пока ее снимали. Девушка не смотрела на камеру, но это не помешало фото стать очень жарким, ведь на нем можно оценить как и приличный загар, так и подтянутые формы звезды. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
«Я ухожу, ухожу, красиво...», - написала Никитина.
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Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали несколько комментариев:
"А почему не Затока?", "Как водичка? Людей много?", "Ты как нарисованная", "Катя это вы на каком пляже?", "Катюнька, ты прелесть!", "Я живу в Бердянске , будет круто если я встречу тебя", "Не уходи,я всё прощу!", "Ты самая лучшая девушка в мире", "Какая соблазнительная горячая штучка", "Амазонка".
Сообщалось, что известная украинская актриса Екатерина Никитина показала удивительную гибкость тела.
На фото Никитина показывает себя в полосатых штанах и черном топе с небольшим вырезом. Красотка стояла на палубе корабля и демонстрировала растяжку, закинув ногу выше головы. Воздушный шпагат вышел у Екатерины очень эффектным и может легко конкурировать с Анастасией Волочковой.
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