Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала, как проводит лето в Бердянске

На фото Никитина позирует в черном миниатюрном купальнике черного цвета. Красотка волосы решила оставить распущенными, а стояла на берегу Азовского моря. Екатерина подняла одну ногу плескаясь водой и улыбаясь, пока ее снимали. Девушка не смотрела на камеру, но это не помешало фото стать очень жарким, ведь на нем можно оценить как и приличный загар, так и подтянутые формы звезды. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

«Я ухожу, ухожу, красиво...», - написала Никитина.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"А почему не Затока?", "Как водичка? Людей много?", "Ты как нарисованная", "Катя это вы на каком пляже?", "Катюнька, ты прелесть!", "Я живу в Бердянске , будет круто если я встречу тебя", "Не уходи,я всё прощу!", "Ты самая лучшая девушка в мире", "Какая соблазнительная горячая штучка", "Амазонка".

Сообщалось, что известная украинская актриса Екатерина Никитина показала удивительную гибкость тела.

На фото Никитина показывает себя в полосатых штанах и черном топе с небольшим вырезом. Красотка стояла на палубе корабля и демонстрировала растяжку, закинув ногу выше головы. Воздушный шпагат вышел у Екатерины очень эффектным и может легко конкурировать с Анастасией Волочковой.

Ранее мы сообщали, что украинская актриса Екатерина Никитина похвасталась безупречной фигурой в тесном топе и мини-шортах.

"Немножко мотивации Вам в ленту 😈 Не стоит ждать ПН, что б изменить свою жизнь! Начинай тогда, когда чувствуешь, что готов", - написала Никитина.

Напомним, неугомонная блондинка из "Квартал 95" избавилась от одежды ради жаркого фото

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