Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала свои умения, пока отдыхала в Бердянске
В этот раз на ролике красотка была в полосатых штанах и черном топе с вырезом спереди. Никитина соблазнительно прошлась перед камерой, поиграла с ногами на барном стуле, а после этого потрясла пятой точкой, пока ее снимали. Ролик вышел зажигательным и горячим, видно, что Екатерина дурачилась и отрывалась по полной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Я просто оставлю это здесь", - написала красотка.
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Фанаты посмотрели ролик почти 4 тысячи раз и написали несколько комментариев:
"Классные брючки!", "Ну ты уматная", "Огонь".
Сообщалось, что самая спортивная артистка "Женского квартала" Екатерина Никитина показала, что умеет делать в кровати.
На своей странице в Инстаграм девушка опубликовала ролик, на котором она пытается повторють очень опасный трюк.
Ранее мы сообщали, что известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала, как проводит лето в Бердянске.
На фото Никитина позирует в черном миниатюрном купальнике черного цвета. Красотка волосы решила оставить распущенными, а стояла на берегу Азовского моря. Екатерина подняла одну ногу плескаясь водой и улыбаясь, пока ее снимали.
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