Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер показала, как проводит время на отдыхе

Известная красотка имеет фанатов по всему миру, некоторые из них даже создали фан-странички, пишет Politeka.net. Так, в одной из групп поклонников появилось жаркое видео в бассейне. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

На кадрах звезда предстала в зеленом купальнике с пикантным вырезом. Декольте было настолько откровенным, что от неловких движений Дженнер грудь едва не вываливалась. Модель сжимала непослушный бюст руками.

Красотка подбежала к камере, чтобы показать невероятные формы.

Завершили ее образ очки коричневого оттенка и золотые браслеты.

Кайли улыбалась, а на одном из кадров позади нее можно заметить мужчину.

"Жить своей лучшей жизнью", - написали авторы поста.

За 13 часов пост собрал более 30 тысяч просмотров и много комментариев.

Пользователи сети восхитились пышными объемами звезды и ее красотой в целом.

"Не останавливайся", - написал один из фанатов.

Напомним, Кайли Дженнер уехала из дома ради эффектных кадров в различных локациях.

Звезда порадовала поклонников жарким фото в мини-платье. Облегающее платье подчеркнуло все изгибы, а также под ним можно заметить пышную грудь без лифчика.

Напомним также, что Кайли Дженнер позировала в корсете телесного цвета частично из сеточки. Красотка стояла на фоне вешалок с одеждой и держалась за свою грудь, которая была без белья. Волосы Дженнер оставила распущенными, а сама отвела взгляд от камеры.

Пользователей сети восхитило совершенство молодой модели. Люди написали ей массу комплиментов.

Напомним, Кайли Дженнер прижалась пышными прелестями к роскошной сестричке

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