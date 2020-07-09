Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер показала, как проводит время на отдыхе
Известная красотка имеет фанатов по всему миру, некоторые из них даже создали фан-странички, пишет Politeka.net. Так, в одной из групп поклонников появилось жаркое видео в бассейне. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
На кадрах звезда предстала в зеленом купальнике с пикантным вырезом. Декольте было настолько откровенным, что от неловких движений Дженнер грудь едва не вываливалась. Модель сжимала непослушный бюст руками.
Красотка подбежала к камере, чтобы показать невероятные формы.
Завершили ее образ очки коричневого оттенка и золотые браслеты.
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Кайли улыбалась, а на одном из кадров позади нее можно заметить мужчину.
"Жить своей лучшей жизнью", - написали авторы поста.
За 13 часов пост собрал более 30 тысяч просмотров и много комментариев.
Пользователи сети восхитились пышными объемами звезды и ее красотой в целом.
"Не останавливайся", - написал один из фанатов.
Напомним, Кайли Дженнер уехала из дома ради эффектных кадров в различных локациях.
Звезда порадовала поклонников жарким фото в мини-платье. Облегающее платье подчеркнуло все изгибы, а также под ним можно заметить пышную грудь без лифчика.
Напомним также, что Кайли Дженнер позировала в корсете телесного цвета частично из сеточки. Красотка стояла на фоне вешалок с одеждой и держалась за свою грудь, которая была без белья. Волосы Дженнер оставила распущенными, а сама отвела взгляд от камеры.
Пользователей сети восхитило совершенство молодой модели. Люди написали ей массу комплиментов.
Напомним, Кайли Дженнер прижалась пышными прелестями к роскошной сестричке
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