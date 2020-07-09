Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер показала, как проводит время на отдыхе

Известная красотка имеет фанатов по всему миру, некоторые из них даже создали фан-странички, пишет Politeka.net. Так, в одной из групп поклонников появилось жаркое видео в бассейне. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы) 

На кадрах звезда предстала в зеленом купальнике с пикантным вырезом. Декольте было настолько откровенным, что от неловких движений Дженнер грудь едва не вываливалась. Модель сжимала непослушный бюст руками.

Красотка подбежала к камере, чтобы показать невероятные формы. 

Завершили ее образ очки коричневого оттенка и золотые браслеты. 

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Кайли улыбалась, а на одном из кадров позади нее можно заметить мужчину. 

"Жить своей лучшей жизнью",  - написали авторы поста. 

За 13 часов пост собрал более 30 тысяч просмотров и много комментариев. 

Пользователи сети восхитились пышными объемами звезды и ее красотой в целом. 

"Не останавливайся", - написал один из фанатов. 

Напомним, Кайли Дженнер уехала из дома ради эффектных кадров в различных локациях. 

Звезда порадовала поклонников жарким фото в мини-платье. Облегающее платье подчеркнуло все изгибы, а также под ним можно заметить пышную грудь без лифчика. 

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be back soon

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Напомним также, что Кайли Дженнер позировала в корсете телесного цвета частично из сеточки. Красотка стояла на фоне вешалок с одеждой и держалась за свою грудь, которая была без белья. Волосы Дженнер оставила распущенными, а сама отвела взгляд от камеры.

Пользователей сети восхитило совершенство молодой модели. Люди написали ей массу комплиментов. 

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🖕🏼

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Напомним, Кайли Дженнер прижалась пышными прелестями к роскошной сестричке

А еще Politeka писала, что Кайли Дженнер в образе соблазнительной блондинки пошалила в постели

Также Politeka сообщала, что Кайли и Кендалл Дженнер прикоснулись друг к другу ради жаркого фото в белье