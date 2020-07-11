Известная модель Кайли Дженнер показала себя и нереальное место

На фото Кайли позирует в оранжевом купальнике. Красотку снимали снизу, пока она смотрела вверх, пока стояла в каньоне. Благодаря такому смелому ракурсу можно увидеть прекрасное тело девушки, которая не стеснялась его показать. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Это место нереально", - написала Кайли

Фанаты поставили почти 10 миллионов лайков и инаписали комментарии:

"Привет туркам", "Это знаково", "Вид снизу бомба", "Это место реально, твое тело - единственное нереальное", "Королева Кайли", "Ты нереальная", "Не будет хорошо, если она не могла выйти из этой пещеры".

Ранее мы сообщали, что одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер поразила совершенством тела в ярком купальнике.

Кайли была в оранжевом бикини. Лифчик скрыл все, что мог, оставив место для воображения. Большие прелести едва не вырывались из него.

Плавки купальника имели свои особенности, по которым из больших вырезов выглядывали упругие ягодицы.

Сообщалось, что модель Деми Роуз, также известная как британская Кардашьян, показала идеальные изгибы в черном модном белье.

В этот раз пышнотелая красотка показала в черном белье свои достоинства, улегшись в тени под навесом на песке. Позируя на побережье, она выглядела весьма ярко и горячо одновременно, выставляя напоказ ягодицы.

Напомним, неотразимая Кайли Дженнер ошеломила видом в прозрачном платье из бусин

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