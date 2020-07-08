Известная модель Кайли Дженнер показала смелый образ и как спасается от жары

На фото Кайли показывает себя в оранжевом платье с огромным вырезом, из которого выпирает красота девушки. Дженнер прикрылась рукой от солнца, а во второй держала охлаждающий напиток, скорее всего алкогольный. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Утренний спитц", - написала Кайли.

Фанаты поставили более 5 миллионов лайков и написали множество комментариев:

"Прекрасно", "О, не видел тебя там", "Первый мгновенный", "Ты выглядишь красиво и удивительно, оставайся счастливой мамой. Я большой поклонник, ты мне очень нравишься", "Сейчас выпадут", "Взгляд не оторвать".

Сообщалось, что одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер отправилась в путешествие.

Звезда порадовала поклонников жарким фото в мини-платье. Облегающее платье подчеркнуло все изгибы, а также под ним можно заметить пышную грудь без лифчика.

Формы красотки налились и было видно, как им тесно под таким узким нарядом.

Ранее мы писали, что одна из наиболее знаменитых моделей Кайли Дженнер похвасталась роскошной фигурой в прозрачном белье.

«Угадайте мой любимый цвет, если сможете?» - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Дженнер позирует в прозрачном белье, вынужденно прикрывая роскошные формы рукой. Дополняли образ знаменитости красивый макияж.

Напомним, Кайли Дженнер игриво приспустила юбочку и показала самые интересные места

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