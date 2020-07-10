Известная модель Кайли Дженнер показала себя в смелом образе, рассказав об интересном

На фото Кайли позирует в топе и платье из бусиков, которое было полупрозрачным. Дженнер развернулась спиной и демонстрировала свою пышную пятую точку. Красотка решила волосы оставить распущенными, а образ дополнила украшениями на руке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Особенный вид энергии", - подписала лаконично фото красавица.

Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Первый", "Прекрасная", "Ангел во плоти", "Лучшая из лучших", "Не оторвать взгляд".

Ранее мы сообщали, что одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер показала, как проводит время на отдыхе.

На кадрах звезда предстала в зеленом купальнике с пикантным вырезом. Декольте было настолько откровенным, что от неловких движений Дженнер грудь едва не вываливалась. Модель сжимала непослушный бюст руками.

Сообщалось, что американская супермодель Кайли Дженнер похвасталась роскошными изгибами в платье с глубоким декольте.

Так, Дженнер позирует вместе с сестрой во время фотосъемки, а вокруг девушек виднеются сразу несколько камер. Как можно заметить, Снимок сделан в черно-белом снимке. Фотографию звезда никак не подписала, однако ее поклонники пришли в восторг от красоты знаменитостей.

Напомним, подвыпившая Кайли Дженнер засветила лишнее в пикантном разрезе

А еще Politeka писала, что неутомимая Кайли Дженнер туго обтянула свои "арбузики" и соблазнительно выгнулась

Также Politeka сообщала, что Кайли Дженнер игриво приспустила юбочку и показала самые интересные места



