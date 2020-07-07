Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер отправилась в путешествие

Красотка устроила фотосессию в соблазнительном наряде, пишет Politeka.net. Знаменитость уехала из дома ради эффектных кадров в различных локациях.

Звезда порадовала поклонников жарким фото в мини-платье. Облегающее платье подчеркнуло все изгибы, а также под ним можно заметить пышную грудь без лифчика.

Формы красотки налились и было видно, как им тесно под таким узким нарядом.

Благодаря тонкой ткани также подчеркнуты стройная талия и пышные бедра.

Звезда присела, вытянув ножки с ярким маникюром. Наряд задрался, из-за чего почти не показалось самое интимное.

Длинная тонкая косичка и макияж в стиле Кайли завершили образ.

"Скоро вернусь", - подписано фото.

На другом снимке модель позировала посреди гор рядом с незнакомцем.

Почти 10 миллионов лайков и много комментариев собрали єти два поста. Пользователи сети были впечатлены красотой знаменитости.

"Проказница", - написал один из поклонников.

Напомним, Кайли Дженнер предстала в соблазнительном наряде. Красотка натянула на грудь топ с длинными рукавами и глубоким декольте.

Наряд имел бахрому и выглядел, честно говоря, как-то очень неаккуратно, будто тряпка.

Такая же юбка едва прикрыла самые интимные места знаменитости и имела рваные концы.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер предстала перед фанатами без одежды и каких-либо украшений.

Горячая знаменитость решила прикрыть грудь рукой, а лицо скрыла за соломенной шляпой, но это не помешало фанатам восхититься образом Дженнер, они завалили ее комплиментами за откровенность.

Напомним, Кайли Дженнер показала свои самые горячие образы

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