Відома модель Кортні Кардаш'ян показала сміливий образ, порадувавши фанатів

На фото Кортні позує в закритому купальнику з леопардовим візерунком. Кардашьян стояла на тлі фіранок і демонструвала свою фігуру, піднявши руки. Красуня не соромилася і можна помітити пристойну засмагу тіла. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад мільйон лайків і написали коментарі:

"Масло додасть вам наготи і зігріє", "Ось це тіло", "Шалено красиві", "Ти найкраща", "Вау, хто фотограф цій фотографії?", "Ого, як добре!".

Раніше ми повідомляли, що американська ікона стилю і світська левиця Кім Кардаш'ян показала милі кадри з маленьким домашнім вихованцем.

В цей раз моделі вдалося блиснути чином "для дому" разом з домашнім вихованцем - маленькою собачкою. Схоже, Кім активно проводить час не тільки з дітьми, колегами під час створення нової колекції одягу, але ще й встигає хвалитися "поповненням" у родині.

Повідомлялося, що американська зірка, світська левиця Кім Кардаш'ян порадувала фото разом з сестрою Кортні.

На знімку Кім сидить в одному білому халатику. Красуня затягнула волосся в тугу косу. Вона зробила макіяж з акцентом на очі. Доповнили образ рожеві губи.

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