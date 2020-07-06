Популярная актриса украинского происхождения Татьяна Кравченко, которая сыграла Валюху в сериале «Сваты», поразила красотой на архивных снимках

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-аккаунт знаменитости в Instagram.

«В молодости... Узнали?», - сказано в подписи к фото.

В комментариях пользователи отметили, что это кадр фильма "Летняя поездка к морю" 1978 года.

«Узнали, конечно. Хорошенькая такая. Годы не властны, но ваша харизма при вас и осталась», «Валюха наша Любимая!!!», «Какая красавица! Да и сейчас выглядит очень хорошо!», «С годами все краше и краше», «Вот это глазки», «Вау😍 какая вы красивая😍 вы с каждым годом всё красивее и красивее», - пишут в комментариях. Да, такая красотка сериальному Ивану Будько и в подметки не годится.

Отметим, фанатов сериала «Сваты» ждет сюрприз в седьмом сезоне, съемки которого пришлось приостановить из-за пандемии.

Авторы сериала решили показать зрителям персонажей в молодости. Для этого Ивану и Валюхе Будько подыскали их молодые копии. С если с Иваном было проще: там на роль его в молодости идеально подошел старший сын Федора Добронравова Виктор, то вот с молодой Валюхой дела обстояли сложнее. Однако после долгих поисков молодую копию Валюхи все-таки нашли. Ею оказалась 30-летняя актриса Дарья Рыбак.

Напомним, что Татьяна Кравченко засветилась с известной актрисой: «Сестры».

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