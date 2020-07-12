Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, з'явилася в журналі "Vogue"
Зірка неймовірна приваблива, тому її часто запрошують на зйомки для журналів і не тільки, повідомляє Politeka.net. В цей раз Міс Всесвіт з'явилася в номері "Vogue" індійської версії.
Зйомки проходили вдома у зірки, а фотографом виступив її коханий.
Красуня сфотографувалася в різних локаціях, у тому числі у себе на терасі, на ліжку і на шезлонгу у дворі.
На одному з фото модель з'явилася в розстебнутому піджаку, з якого визирав ліфчик.
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Помітний гарний прес знаменитості. Грайлива спідничка з грубими черевиками виглядали на фото чудово: "Краще не знайти".
На іншому фото модель з'явилася в спідній білизні. Красуня розчахнула сорочку і показала трусики тілесного кольору. Фото було зроблено в ліжку.
А на третьому знімку красуня була в шикарному білому платті з довгим декольте. Модель прилягла на шезлонг і закрила очі. Фото вийшло дуже спекотним.
За 15 годин пост зібрав понад 100 тисяч лайків та багато коментарів. Користувачі мережі засипали красуню компліментами й подякували бойфренда за такі соковиті кадри.
Нагадаємо, Олівія Калпо постала в білому бікіні. Гарний ліфчик у формі двох трикутників на тонких лямках, відмінно підкреслив груди.
Маленькі плавки також трималися на тонких зав'язочках.
Образ знаменитості завершували різні прикраси. Зокрема, тонкі ланцюжки, які спускалися з шиї на талію.
Модель розставила ноги, сидячи у воді.
Нагадаємо, що Олівія Калпо у всіх на виду розчинилася в обіймах гарячого красеня: "Солодка парочка".
Як повідомляла Politeka, Олівія Калпо блиснула своїми "лимончиками" в сміливому купальнику: "Очаровашка".
Також Politeka писала, що Олівія Калпо в прозорому вбранні змусила всіх почервоніти: "Спокусниця".